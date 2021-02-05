Продажу древесины за рубеж предложили ограничить в Минпромторге

В Минпромторге предложили ограничить экспорт древесины и древесно-стружечных плит (ДСП). Чиновники хотят включить их в перечень товаров, важных для внутреннего российского рынка.

Ограничения коснутся также экспорта древесины в виде щепок или стружки хвойных пород. Соответствующий документ размещен на федеральном правовом портале проектов нормативных правовых актов, сообщил РБК.

Минпромторг выступил с таким предложением из-за значительного роста экспорта ДСП и снижения их доли на внутреннем рынке. По мнению ведомства, сложившаяся ситуация негативно влияет на мебельную промышленность.

В России с сентября прошлого года наблюдается повышенный спрос на мебель, однако мебельные фабрики не могут в полной мере удовлетворить запросы россиян, потому что на внутреннем рынке наблюдается дефицит ДСП. Производство древесно-стружечных плит в стране в 2020 году уменьшилось на 1,5% по сравнению с 2019 годом, а экспорт увеличился на 15,8%.

Импортные мебель, электроника и бытовая техника в России могут подорожать на 10-15% из-за дорогих перевозок в России. Попроще будет с компаниями, у которых есть производство внутри России. Однако даже в этом случае цена будет коррелироваться с той, которую поставит иностранный производитель.