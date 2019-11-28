Продажа пива на стадионах подарит нам 300 новых Дзюб и 800 Акинфеевых

Лебедев рассказал, что деньги от продажи пива на стадионах направят на развитие детско-юношеского спорта.

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«Мы предложили деньги целиком и полностью направить на развитие того же футбола, на развитие детского спорта, на содержание стадионов, от которых сейчас все без ума как от наследия чемпионата мира», — заявил политик.

Он обратил внимание, что детских спортивных школ не хватает. По словам Лебедева, новые школы дадут стране больше достойных спортсменов.

«Мы увидим больше детско-юношеских спортивных школ, футбольных полей, тренеров. Мы увидим развитие спортивных школ и академий. В конце концов, через 10–15 лет у нас будет 300 Артемов Дзюб, 500 Александров Головиных, 600 Денисов Черышевых, 800 Игорей Акинфиевых», — заверил вице-спикер Госдумы.