Рогозин рассказал любимый анекдот про Гагарина. Видео

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин признался, что раньше был большим любителем анекдотов, много их знал и любил рассказывать. Он отметил, что любимый ему выбрать сложно. Но раз уж речь идет о космосе, то на ум приходит анекдот про первого космонавта планеты.

Так Рогозин ответил на вопрос, заданный журналистом РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ. «Юрий Гагарин прилетел из космоса, его встретили лидер СССР Никита Хрущев и патриарх. Хрущев спрашивает: „Юра, ты там был, ты что-то видел?“, а он говорит „Угу“. „Юра, никому не рассказывай“. „Святейший“ тоже спрашивает: „Юра, ты там был, ты что-то видел?“, он отвечает отрицательно, „Юра, никому не рассказывай!“» —рассказал анекдот Рогозин.

Он признался, что в жизни корпорации анекдотам нет места. Компания старается меньше шутить и больше делать.

Ранее Рогозин пообещал обратиться к главе НАСА Биллу Нельсону с просьбой убедить президента США Джозефа Байдена «угомонить» сторонников антироссийских санкций.