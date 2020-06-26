Путин рассказал о противниках прямых выплат в пандемию

У прямых выплат населению в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции имелись противники. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.

«Были, конечно», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста в анонсе спецвыпуска программы «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, по словам главы России, нынешний кризис можно оценивать как «один из наиболее масштабных».

В обращении к россиянам 23 июня Владимир Путин заявил об очередной единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Эта сумма не будет учитываться как доход семьи, которая получает другие меры социальной поддержки. Указ также поручает правительству выделить деньги из бюджета на соответствующую сумму, а Пенсионному фонду — обеспечить ее реализацию.

Россиянам, которые в прошлом месяце уже подавали заявку на получение 10 тысяч рублей, не придется делать это повторно, так как новая выплата будет начислена автоматически.