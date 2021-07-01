Прямую линию с президентом оценили в Совете Федерации

Прямая линия с президентом России прошла 30 июня. По мнению члена Совета Федерации РФ Владимира Джабарова, в ходе трансляции президенту удалось вникнуть в проблемы простых людей. Об этом сообщил ОРТ.

Джабаров отметил, что прямая линия прошла хорошо. Он заявил, что Владимир Путин избегал формальностей и при невозможности решить проблему в срочном порядке, обещал ее решения в дальнейшем. Сенатор подчеркнул, что региональные власти уже начали решать проблемы, озвученные в ходе трансляции.

«Для президента прямые линии важны, потому что он чувствует обратную связь с обществом. Это помогает для выработки стратегических решений по руководству страной. Когда он общается с людьми, чувствует их проблемы, я думаю, что это подпитывает его», — прокомментировал Джабаров.

Значительную часть эфира президент уделил эпидемиологическим проблемам. По мнению Джабарова, после прямой линии многие люди захотят вакцинироваться.