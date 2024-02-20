Власть 20 февраля 2024, 18:49 «Прямо в точку». Путин заявил, что России сегодня особенно нужны сильные идеи Президент Путин: России сегодня особенно нужны сильные идеи РИА «Новости»

Читать 360tv в

России сегодня особенно нужны сильные идеи. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Его процитировало РИА «Новости».

«Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием, но сильные идеи для нового времени, именно сегодня — это прямо в точку», — подчеркнул он.

Реклама

Глава государства пояснил, что сейчас страна переживает «особое время».

Путин подчеркнул также, что многие страны интересуются идеями России, в том числе в сфере экономики.

Ранее профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан отметил, что Владимир Путин укрепил свои позиции на фоне споров Запада по украинскому вопросу. По словам Мохана, разногласия остро ощущаются между всеми странами коллективного Запада и создают сильный контраст с очевидным единством общества в России.