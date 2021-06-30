Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в полдень

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет традиционную прямую линию и ответит на вопросы россиян. Это будет уже 18-я прямая линия с Путиным. Впервые в таком формате глава государства пообщался с народом ровно 10 лет назад.

Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в 12:00 по московскому времени.

Задать вопрос президенту могут все желающие. Для этого достаточно воспользоваться специальным мобильным приложением «Москва — Путину». Вопросы также принимают на сайте moskva-putinu.ru, через SMS на номер 04040 или по телефону 8-800-200-40-40.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, более трети россиян, которые знают о прямой линии, будут внимательно смотреть ее от начала до конца.

Самыми популярными темами вопросов, поступающих к президенту, в этом году стали пандемия коронавируса и вакцинация. Путин даст развернутый ответ по ним в ходе прямой линии, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В прошлом году прямую линию с Путиным не проводили из-за пандемии. В 2019 году эфир продлился более четырех часов. Тогда президент ответил на 81 вопрос.