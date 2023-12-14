Важное 14 декабря 2023, 16:19 Прямая линия с Путиным завершилась Прямая линия с Владимиром Путиным продлилась 4 часа и 4 минуты РИА «Новости»

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Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в 2023 году совместили с прямой линией, завершилась. Глава государства отвечал на вопросы россиян и общался с журналистами чуть более четырех часов.

В формате живого общения Путин говорил четыре часа и четыре минуты. За это время он успел ответить на 67 вопросов.

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Завершили прямую линию своеобразным флешбэком. Президента попросили сказать что-нибудь самому себе в 2000 году.

«Я бы сказал: „Верной дорогой идете, товарищ“. О чем бы предупредил? О наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», — признался Путин.

Собравшихся он попросил не сердиться, что не успел ответить на все вопросы.

«Пора и честь знать», — сказал глава государства в конце встречи.

Всего на прямую линию поступило более двух миллионов вопросов. Текстовую трансляцию мероприятия вел «360».