Прямая линия с Путиным не состоится в 2020 году

Прямая линия с Владимиром Путиным в том формате, к которому привыкли, не пройдет в этом году. Возможно, общение с россиянами станет частью ежегодной пресс-конференции президента. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах Путин «проводит прямую линию уже последние несколько месяцев». Об этом написал ТАСС.

«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», — сообщил Песков.

Глава государства ежегодно общается с россиянами с 2001 года. Исключением были 2004 и 2012 годы. Сначала продолжительность прямых линий составляла менее трех часов, но с 2007 года она стала увеличиваться. Самая масштабная прямая линия прошла в 2013-м — тогда президент отвечал на вопросы рекордные 4 часа 47 минут.

Также Путин каждый год (с 2001-го) проводит большую пресс-конференцию. Исключением стал период с 2008 по 2012 год, когда российский лидер занимал пост премьер-министра.

Из-за эпидемии коронавируса президент проводит большинство мероприятий в режиме видеоконференции, но некоторые встречи все же проходят в очном формате. Также глава государства за последние месяцы несколько раз обращался к россиянам в связи со сложившейся эпидемической ситуацией в стране.

Ранее Песков прокомментировал отрывки из книги президента США Дональда Трампа, в которых речь идет о Владимире Путине.