Власть 22 мая 2023, 14:57 Призывы к реформированию ООН оценили в Кремле Представитель Кремля Песков: любые реформы ООН должны приниматься общим консенсусом РИА «Новости»

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Любые решения о реформировании ООН должны быть продуктом общего соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, чрезвычайно важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — сказал представитель Кремля.

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Он напомнил, что политики разных стран уже не первый год обсуждают реформу международной организации.

Ранее глава индийского правительства Нарендра Моди обратил внимание в своем выступлении на открытии саммита G7 на необходимость реформирования ООН. По его мнению, созданные в ХХ веке институты уже не соответствуют системе нового, третьего тысячелетия.

Глава индийского правительства счел «говорильней» деятельность ООН, когда организация не отражает реалии современного мира и не прислушивается к голосу глобального Юга.