Власть 31 марта 2023, 14:19 Призыв выслать российских журналистов из США после ареста корреспондента WSJ назвали абсурдом Песков раскритиковал идею высылки журналистов России из США после ареста сотрудника WSJ Unsplash

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Высылка российских журналистов из США в качестве ответа на арест задержанного по делу о шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича абсурдна и неправильна. Как сообщил ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что сотрудника американского издания задержали на месте правонарушения. Поэтому его ситуация полностью ясна. Оснований для высылки добросовестно выполняющих свою работу в США сотрудников российских СМИ нет.

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«Этого журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна. В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов — ну, газета может это делать, но такого быть не должно. Просто для этого нет никакого повода», — прокомментировал обращение редакции The Wall Street Journal к властям страны Песков.

Представитель Кремля добавил, что без нарушений закона или выхода за рамки своей деятельности требовать ограничения прав журналистов абсурдно и неправильно.

Песков добавил, что все иностранные журналисты, получившие аккредитацию продолжают работать в России без каких-либо ограничений.

«Но в данном случае речь идет о шпионской деятельности под прикрытием журналистской, по сути», — подытожил представитель Кремля.

Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу США. По словам депутата Свердловской области Вячеслава Вегнера, в интервью корреспондент задавал вопросы о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Журналиста доставили в Москву, где Лефортовский суд арестовал журналиста до 29 мая. Расследованием уголовного дела занялось ФСБ. Материалы получили гриф секретности.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов подчеркнул, что претензий к журналистской работе Гершковича не было. Все документы у него оказались в порядке, поэтому задержание не связано с официальной работой.