Призыв выпускников школ в России отложат из-за коронавируса

«Мы договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — объявил Путин во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

В ходе того же совещания Путин объявил, что ЕГЭ в этом году пройдет по всей стране, но начнется 29 июня. Он пообещал, что школы будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Он напомнил, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в этом году.

Весенний призыв в 2020 году проходит с 1 апреля по 15 июля. Осенний призыв должен был начаться 1 октября и закончиться 31 декабря.

В начале недели министр обороны Сергей Шойгу объявил, что план по весеннему призыву выполняется, несмотря на коронавирус. Работа устроена так, чтобы в пять раз сократить количество вызываемых в военкомат призывников.

В России, по информации на 21 мая, выявили более 317 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли от СОVID-19 более трех тысяч человек.