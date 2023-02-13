Власть 13 февраля 2023, 14:07 Призыв посольства США к американцам покинуть Россию не сочли новацией Представитель Кремля Песков: призывы США к американцам покинуть РФ звучат не впервые РИА «Новости»

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Призывы американских властей к гражданам США покинуть Россию — это не новация, они звучат уже не в первый раз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Призывы не посещать Россию, покинуть Россию — мы слышим это не в первый раз. Госдепартамент озвучивал это неоднократно, это не является новацией», — отметил представитель Кремля.

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Он обратил внимание также на необоснованность предупреждений американского посольства, что Россия может отказать гражданам США в признании двойного гражданства и призвать их на военную службу.

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«Эти граждане для нас в первую очередь являются гражданами России, вне зависимости от того, какое у них гражданство есть», — подчеркнул он

Ранее пресс-служба посольства США в Москве обратилась с заявлением к американцам покинуть Россию из-за риска мобилизации.