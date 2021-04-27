Призыв к разведке США касательно РФ и КНР оценили в Совфеде

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT призыв ряда глав командований ВС США к американской разведке рассекретить данные о «плохом поведении» России и Китая.

«Честно говоря, я думаю, это наглое заявление. Прежде чем говорить о „плохом поведении“ России и Китая, пусть почаще смотрят сами на себя», — заметил парламентарий.

Он добавил, что Москве вообще неинтересно мнение Вашингтона о своем поведении, поскольку Россия — это независимое и суверенное государство, которое развивается так, как считает нужным в интересах своего народа. Это касается и Китая.

«Если мы раскроем архивы об их „плохом поведении“, я думаю, мало не покажется никому», — отметил сенатор.