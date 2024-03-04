Власть 04 марта 2024, 16:12 Признавшие суверенитет России страны автоматически признали и ее новые регионы — Медведев Медведев: признавшие суверенитет РФ страны тем самым признали и ее новые регионы РИА «Новости»

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Страны, признающие суверенитет России, автоматически признают тем самым и вхождение новых регионов в ее состав. На это указал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во время лекции в рамках марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ).

Политик указал на то, что эти субъекты представляют собой интегральную часть России и обозначены в ее Конституции, так что с правовой точки зрения и с точки зрения «международного правопорядка» это уже часть страны.

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«Каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность РФ, тем самым признает вхождение этих регионов в Россию», — процитировал Медведева «Интерфакс».

Он добавил, что тем не менее существуют «круги, которые пытаются рассуждать иначе».

ВФМ проходит в Сочи. Форум стартовал 2 марта и продлится до 7 марта. Московскую область на мероприятии представляют свыше 300 человек, кроме того, в его организации участвуют около 100 подмосковных волонтеров.