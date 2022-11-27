Власть 27 ноября 2022, 16:11 Признание России «спонсором терроризма» списали на эмоции евродепутатов Песков заявил о спокойной реакции на признание РФ «спонсором терроризма» Европарламентом РИА «Новости»

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Власти России не приняли близко к сердцу принятие Европарламентом резолюции о признании страны «спонсором терроризма». Это решение не несет никаких юридических последствий, а объясняется эмоциональным подходом членов парламента Евросоюза. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Европарламент в последнее время часто выступал с русофобскими заявлениями, продиктованными эмоциями. Но никаких юридических последствий эти действия не имели, поэтому Россия на них не реагировала и не намерена делать этого впредь.

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«Мы фиксируем огромный дефицит профессионального подхода и <...> профессионализма в Европарламенте. А эмоции — это дело переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то еще. А потом, может, прозрение наступит», — подчеркнул Песков.

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Отвечая на вопрос об утечке в СМИ записи переговоров президента России Владимира Путина и Эммануэля Макрона Песков заявил, что верит в то, что профессионализм рано или поздно возьмет верх.

Он пояснил, что молодые политики считают лестным для себя общение с серьезными людьми и стараются это показать всем. Но рано или поздно профессиональные качества берут верх над желанием показать свое влияние.

Резолюцию, где Россию назвали «государством — спонсором терроризма», депутаты Европарламента приняли в среду, 23 ноября. Из-за отсутствия законодательной базы у ЕС сам документ юридической силы не несет, а используется только для продвижения мнений политических сил.