Признание Крыма частью России. Сенатор назвал условие для заключения мира между РФ и Японией

Сенатор Игорь Морозов отметил, что Япония придерживается мнения западных стран, которые не признают возвращение Крыма в состав России. Поэтому Токио совместно с Западом ввел против Москвы санкции.

«И это совершенно понятно. Но это не самый лучший способ выстраивать отношения с Российской Федерацией, в том числе по мирному договору. Все должно быть гармонично и комплексно. Если Япония хочет продолжать переговорный процесс по мирному договору, то это, я думаю, должно быть привязано к признанию Крыма частью России. Нам спешить некуда», — объяснил Игорь Морозов.

Он напомнил, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи отошли России по итогам Второй мировой войны. Поэтому они находятся в плоскости политического и экономического суверенитета РФ.