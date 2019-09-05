  • Признание Крыма частью России. Сенатор назвал условие для заключения мира между РФ и Японией

    05 сентября 2019, 17:01

    Анастасия Карпеева

    Член Совфеда Игорь Морозов считает, что Япония должна признать Крым частью России для заключения мирного договора между Токио и Москвой. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Сенатор Игорь Морозов отметил, что Япония придерживается мнения западных стран, которые не признают возвращение Крыма в состав России. Поэтому Токио совместно с Западом ввел против Москвы санкции.

    «И это совершенно понятно. Но это не самый лучший способ выстраивать отношения с Российской Федерацией, в том числе по мирному договору. Все должно быть гармонично и комплексно. Если Япония хочет продолжать переговорный процесс по мирному договору, то это, я думаю, должно быть привязано к признанию Крыма частью России. Нам спешить некуда», — объяснил Игорь Морозов.

    Он напомнил, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи отошли России по итогам Второй мировой войны. Поэтому они находятся в плоскости политического и экономического суверенитета РФ.