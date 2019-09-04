«Привлекательность колоссальная»: Харитонов подвел итоги первого дня ВЭФ

Гости из 50 стран на Русском. Главные события Пятого Восточного экономического форума Подробнее

«Пять лет назад Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока „приоритетом XXI века“, поэтому его надо развивать. Многое уже сделано — воплощено более 250 инвестиционных проектов, создаются десятки тысяч рабочих мест. <…> Если же говорить про ВЭФ, то его привлекательность колоссальная», — отметил депутат.

По его словам, сейчас во Владивостоке очень много инвесторов, представителей 60 стран. Харитонов добавил, что необходимо активно привлекать деловое сообщество к форуму.

Он отметил, что после первого форума было принято 40 законодательных актов, законопроектов, постановлений правительства. Однако ряд проблем на Дальнем Востоке все же остается. Речь идет о социальном обустройстве, аварийном жилье, образовании, канализации, а также размерах зарплат. Кроме того, трудности испытывают малый и средний бизнесы, в основном жалобы связаны с преодолением административного барьера.