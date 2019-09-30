Екатерина Шульман пояснила, что в основном такая практика проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Вносятся законопроекты для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и продвинуть, например, уже существующий законопроект, внеся альтернативный. Новый проект может использоваться как материал для поправок ко второму чтению. Он не будет принят, но тема заявлена, и когда схожий по тематике законопроект будет готовится ко второму чтению, автор нарезает из своего проекта куски, которые становятся потом поправками», — пояснила политолог.

Также Шульман добавила, что только члены Федерального собрания свободно могут вносить любые инициативы в любой момент, ограничивает их только фракционная дисциплина. Поэтому это для депутатов основная работа и основная возможность наладить контакт с внешним миром.