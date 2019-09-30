  • «Привлечь внимание к проблеме». Политолог — о законопроектах, которые не имеют шансов на принятие

    30 сентября 2019, 14:27

    Ольга Ломакина

    В Госдуму время от времени вносят законопроекты, которые имеют регламентную ошибку и поэтому их нельзя принять даже к первичному рассмотрению. Для чего это делается, News.ru узнал у политолога и специалиста по проблемам законотворчества Екатерины Шульман.

    Екатерина Шульман пояснила, что в основном такая практика проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

    «Вносятся законопроекты для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и продвинуть, например, уже существующий законопроект, внеся альтернативный. Новый проект может использоваться как материал для поправок ко второму чтению. Он не будет принят, но тема заявлена, и когда схожий по тематике законопроект будет готовится ко второму чтению, автор нарезает из своего проекта куски, которые становятся потом поправками», — пояснила политолог.

    Также Шульман добавила, что только члены Федерального собрания свободно могут вносить любые инициативы в любой момент, ограничивает их только фракционная дисциплина. Поэтому это для депутатов основная работа и основная возможность наладить контакт с внешним миром.