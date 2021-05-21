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    21 мая 2021, 03:47

    На стройки в России решили привлечь белорусов

    Кирилл Фролов

    Власти России и Белоруссии обсудят стоимость привлечения белорусов на «ключевые строительные проекты» в РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

    На стройки в России решили привлечь белорусов

    В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера России Марата Хуснуллина с его белорусским коллегой Анатолием Сиваком.

    Хуснуллин заявил, что в стране не хватает строителей. Поэтому необходимо привлекать иностранцев на реализацию «ключевых строительных проектов», включая театрально-культурные центры во Владивостоке и Калининграде, космодром Восточный и другие.

    «Стороны договорились в кратчайшие сроки отработать вопрос стоимости привлечения белорусских специалистов», — сказано в пресс-релизе.

    Также участники совещания решили проанализировать и сблизить строительные нормы обеих стран, «учитывая лучшие практики России и Белоруссии».

    Сивак заявил, что Белоруссия заинтересована в наращивании экспорта строительных услуг в Россию.

    В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нехватке мигрантов в стране.

    «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии», — пояснил он.