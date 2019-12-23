«Привет, Андрюша»: Путин пообщался с мальчиком, который мечтал побывать в горах Сочи. Видео
Президент России позвонил Андрею во время своей рабочей поездки в Адыгею. Российский лидер поинтересовался, какие впечатления у мальчика от горнолыжного курорта в Сочи.
«Здравствуй, Андрюша», — поприветствовал мальчика президент России. В ходе разговора с Владимиром Путиным мальчик рассказал о своем первом опыте катания на лыжах вместе с инструктором. Российский лидер тут же поинтересовался достаточно ли в горах снега и пообещал, что на следующий день для мальчика снова организуют еще одну лыжную прогулку.
«Договорились, Андрюш, завтра еще покатайся. Только будь осторожен, горные лыжи — это экстремальный вид спорта», — отметил Владимир Путин.
Как сообщило РИА «Новости», в 2013 году Андрею Кочетову врачи поставили опасный для жизни диагноз. Но несмотря на свою страшную болезнь мальчик вовсю увлекается шахматами, интересуется географией и путешествиями.
Самым ярким впечатлением в жизни Андрея была поездка в горы вместе с родителями еще до болезни. Поэтому он очень хотел попасть на Красную поляну и побывать в Олимпийском парке.
Акция «Елка желаний» с 2018 года распространилась по всей России. Она входит в проект «Мечтай со мной», который стал частью президентской платформы Россия страна возможностей. В этом году в акции принимают участие крупные компании страны, губернаторы регионов и волонтерские организации.