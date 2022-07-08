Природно-этнографический комплекс «Нум» появится к осени в Ноябрьске

Депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова рассказала о строительстве природно-этнографического комплекса «Нум» в Ноябрьске. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

Уточняется, что этот парк победил в голосовании среди других объектов благоустройства. Строительство должно закончиться к осени.

«Это и моя маленькая победа, ведь я была куратором проекта и с самого начала поддерживала идею создания уникальной зоны отдыха», — заявила Гудкова.

Она добавила, что в парке будут гостевые чумы, домики-беседки, вольеры для собак, промысловая зона, сцена и многое другое.