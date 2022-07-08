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    08 июля 2022, 14:11

    Природно-этнографический комплекс «Нум» появится к осени в Ноябрьске

    Дарья Морозова

    Депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова рассказала о строительстве природно-этнографического комплекса «Нум» в Ноябрьске. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

    Уточняется, что этот парк победил в голосовании среди других объектов благоустройства. Строительство должно закончиться к осени.

    «Это и моя маленькая победа, ведь я была куратором проекта и с самого начала поддерживала идею создания уникальной зоны отдыха», — заявила Гудкова.

    Она добавила, что в парке будут гостевые чумы, домики-беседки, вольеры для собак, промысловая зона, сцена и многое другое.