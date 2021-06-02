Игровые платформы предложили приравнять к соцсетям

Находящийся в ведении Роскомнадзора Главный радиочастотный центр предложил ввести законодательное регулирование киберспорта. А также обязать игровые площадки хранить данные пользователей, сообщил «Коммерсант».

В конце мая центр подготовил исследование индустрии. Эксперты обратили внимание на правовую неопределенность в сфере видеоигр и призвали «искать механизмы для ее регулирования».

Владельцев игровых платформ центр хочет обязать хранить в России информацию о пользователях, а также их разговоры, стримы и сообщения. Такие же требования действуют для соцсетей, мессенджеров, форумов и сайтов знакомств.

Игры, подобные Among Us и Fortnite, фактически стали социальными сетями, сказано в исследовании. В этом центр видит «возможное негативное влияние на развитие личности». Кроме того, есть «риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма», сказано в докладе.

В Роскомнадзоре заявили, что тема действительно актуальна, но идеи радиочастотного центра требуют «широкого обсуждения законодателей, правоприменителей и отрасли».