Важное 21 февраля 2023, 13:27 Приоритетом в новых регионах России станет развитие культурной сферы — Путин Президент Путин: развитие культурной сферы будет приоритетом в новых регионах Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие культурной сферы будет одним из приоритетов восстановления мирной жизни в новых регионах страны. Об этом глава государства сказал во время обращения к Федеральному собранию.

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Путин добавил, что власти намерены поддерживать все формы творчества. По его словам, культура должна возвышать лучшие человеческие качества, а не разрушать общество. Он призвал повысить качество образования в школах и вузах, молодежь должна как можно больше узнавать о своей стране.