21 февраля 2023, 13:27
Приоритетом в новых регионах России станет развитие культурной сферы — Путин
Президент Путин: развитие культурной сферы будет приоритетом в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие культурной сферы будет одним из приоритетов восстановления мирной жизни в новых регионах страны. Об этом глава государства сказал во время обращения к Федеральному собранию.
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Путин добавил, что власти намерены поддерживать все формы творчества. По его словам, культура должна возвышать лучшие человеческие качества, а не разрушать общество. Он призвал повысить качество образования в школах и вузах, молодежь должна как можно больше узнавать о своей стране.
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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