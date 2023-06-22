Власть 22 июня 2023, 21:26 «Приоритетное внимание государства». Путин отметил важность вопросов освоения Арктики Путин: вопросам освоения и развития Арктики уделяется приоритетное внимание государства Pxhere

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Для России в последние годы являются приоритетными вопросы освоения Арктики и сбережения ее природного богатства. Об этом заявил президент Владимир Путин. Текст телеграммы привела пресс-служба Кремля.

Об этом глава государства заявил в приветствии участникам и гостям Второго всероссийского арктического форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» в Мурманске.

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«В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникального природного богатства уделяется приоритетное внимание государства», — сказал президент.

По словам Путина, важно, что «к решению этих серьезных задач активно подключаются волонтеры, студенты, представители общественных организаций, бизнес-структур — энергичные, неравнодушные люди с ответственной гражданской, жизненной позицией».

На сегодняшний день уже удалось очистить 110 гектаров арктических территорий и убрать свыше пяти тысяч тонн отходов. Путин назвал эту работу масштабной и востребованной, а также добавил, что она продолжится.

Текущее состояние и потенциальные направления межгосударственного сотрудничества на Крайнем Севере в условиях глобальных изменений обсудили участники сессии «Арктика как уникальная область международного сотрудничества: перспективы и возможности». Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.