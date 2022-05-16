Принятые после 16 марта постановления ЕСПЧ предложили не исполнять в России

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные позже 16 марта 2022 года — даты принятия решения о прекращении членства России в Совете Европы. Об этом написало издание Regnum.

Законопроект о предельном сроке исполнения постановлений ЕСПЧ в России внесли парламентарии во главе с сенатором Андреем Клишасом и депутатом от «Единой России» Павлом Крашенинниковым. Они указали на то, что после формально-принудительного прекращения членства России Совет Европы не может требовать от нее соблюдения своих условий.

Если документ примут, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для отмены судебных решений и возобновления производства по уголовному делу. При этом появится дополнительное основание — постановление Конституционного суда РФ о том, что нормативный акт «соответствует Конституции» в истолковании, с которым расходится судебное решение. Предлагается дополнить статью 413 Уголовно-процессуального кодекса.

Проект также уточняет порядок пересмотра судебного решения президиумом Верховного суда РФ.