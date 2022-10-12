«Приняли 554 закона». Госдума VIII созыва подвела итоги первого года работы | 360°

«Приняли 554 закона». Госдума VIII созыва подвела итоги первого года работы
Начальник управления аппарата ГД Новиков: за год депутаты VIII созыва приняли 554 закона
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Государственная Дума VIII созыва подвела итоги первого года работы. Ее первое заседание состоялось 12 октября 2021 года. Всего за 12 месяцев депутаты приняли 554 закона. Об этом сообщил начальник экспертно-аналитического управления аппарата Госдумы Сергей Новиков «Парламентской газете».
Почти две трети законодательных актов, 362 — прямого действия, то есть исполняются незамедлительно.
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«В отношении законодательных инициатив, которые требуют принятия подзаконных актов, Госдума совместно с правительством контролирует график подготовки всех необходимых нормативных документов, чтобы законы вступали в силу своевременно и в полном объеме», — рассказал Новиков.
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Главный думский аналитик обратил внимание, что в приоритете социально значимые законы, треть принятых депутатами за этот год. Практически каждый из них поддержали все фракции, вне зависимости от политических взглядов.
В числе наиболее значимых: повышение МРОТ и прожиточного минимума. Благодаря этому закону, зарплаты и социальные выплаты увеличились у 19 миллионов человек. Сейчас на рассмотрении депутатов находится проект федерального бюджета на 2023 год, который также предусматривает рост МРОТ и прожиточного минимума.
Новые законы выстаивают систему поддержки семей с детьми от рождения до окончания школы. По словам думского эксперта, новое универсальное пособие коснется порядка 10 миллионов детей. Одновременно намечено проиндексировать материнский капитал. Депутаты расширили меры и социальной поддержки детей-сирот, приняли законы об индексации пенсий неработающим пенсионерам и зарплат бюджетников.
Отдельным направлением работы Госдумы стало законодательное обеспечение вхождения Донбасса и регионов Украины в состав России.
С конца февраля депутаты приняли 25 законов, связанных с проведением специальной военной операции.
Состав народных избранников нового созыва обновился почти наполовину. Впервые с 1999 года в Госдуме интересы граждан представляют пять политических фракций. В Госдуме нового созыва 32 комитета.
«Структура Госдумы по комитетам соответствует профилю отраслевых министерств. Такое решение позволило повысить эффективность диалога с правительством, расширить возможности осуществления парламентского контроля», — резюмировал Новиков.