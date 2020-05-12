    12 мая 2020, 16:00

    «Принес с работы»: жена Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за мужем

    Дамир Матюхин

    Жена официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за мужем. Она рассказала Daily Storm, что первым заболел ее супруг, и предположила, что вирус он «принес с работы».
    «Принес с работы»: жена Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за мужем

    Сама она также находится в больнице под контролем врачей. По ее словам, у нее все нормализовалось всего за два дня.

    «Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — отметила она.

    Навка уточнила, что лечь в больницу они решили, чтобы не подвергать риску остальную семью. Остальные находились в постоянной изоляции, а на работу ходил только ее супруг. Он и заболел первым.

    Дмитрий Песков подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в больнице на лечении.

    В беседе с ТАСС он уточнил, что в последний раз лично общался с президентом более месяца назад.

    Журналисты кремлевского пула сообщили, что в последний раз Дмитрий Песков появлялся на публике 30 апреля, когда о положительном тесте на коронавирус заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава Кабмина стал первым высокопоставленным чиновником, который заразился коронавирусом. Буквально на следующий день стало известно о госпитализации министра строительства и ЖКХ Александра Якушева. Проведенный тест показал положительный результат. 6 мая стало известно, что на домашнее лечение и самоизоляцию ушла министр культуры Ольга Любимова.

    На сегодняшний день в России выявили 232 243 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 43 512 пациентов, а летальным исходом закончились 2116 случаев.