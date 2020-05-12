«Принес с работы»: жена Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за мужем

Сама она также находится в больнице под контролем врачей. По ее словам, у нее все нормализовалось всего за два дня.

«Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся», — отметила она.

Навка уточнила, что лечь в больницу они решили, чтобы не подвергать риску остальную семью. Остальные находились в постоянной изоляции, а на работу ходил только ее супруг. Он и заболел первым.

Дмитрий Песков подтвердил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится в больнице на лечении.



В беседе с ТАСС он уточнил, что в последний раз лично общался с президентом более месяца назад.

Журналисты кремлевского пула сообщили, что в последний раз Дмитрий Песков появлялся на публике 30 апреля, когда о положительном тесте на коронавирус заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Кабмина стал первым высокопоставленным чиновником, который заразился коронавирусом. Буквально на следующий день стало известно о госпитализации министра строительства и ЖКХ Александра Якушева. Проведенный тест показал положительный результат. 6 мая стало известно, что на домашнее лечение и самоизоляцию ушла министр культуры Ольга Любимова.

На сегодняшний день в России выявили 232 243 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 43 512 пациентов, а летальным исходом закончились 2116 случаев.