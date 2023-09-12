Власть 12 сентября 2023, 16:44 Приморье запланировало совместные проекты с КНДР до конца 2023 года Глава Приморья Кожемяко: регион реализует совместные с КНДР проекты РИА «Новости»

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Руководство Приморья выразило надежду на совместные проекты с КНДР в текущем году, которые будут связаны со сферами туризма, сельского хозяйства и строительства. Об этом рассказал в Telegram-канале глава региона Олег Кожемяко.

«Мы проговорили то, что мы ожидаем в этом году открытия совместных проектов <…>. Комиссия сейчас будет прорабатывать эти механизмы», — указал Кожемяко.

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Он также отметил, что снятие ограничений в сфере здравоохранения Северной Кореи позволит организовать более плотные контакты региона с соседней страной.

В понедельник, 11 сентября, Кремль сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет на переговоры в Россию с главой государства Владимиром Путиным в ближайшие дни. Официально точную дату не назвали.

До этого южнокорейский телеканал YTN указывал, что Ким Чен Ын отправился из Пхеньяна на спецпоезде. Встреча, по данным источника, должна состояться 13 сентября вне рамок Восточного экономического форума.

Кожемяко показал прибытие поезда с главой КНДР в Россию.