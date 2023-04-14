Власть 14 апреля 2023, 13:40 Примерные сроки проведения прямой линии президента озвучили в Кремле Песков: прямая линия президента России Путина пройдет в 2023 году, точных сроков нет РИА «Новости»

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Ближайшая прямая линия президента России Владимира Путина пройдет в 2023 году, сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Ожидаем, что состоится [прямая линия], сроков пока точных нет. <…> Будем ориентировать», — сказал он.

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Песков не подтвердил, что июньские мероприятия в Гостином Дворе перенесли из-за готовящейся прямой линии, и переадресовал этот вопрос владельцам площадки.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что прямая линия — востребованный у россиян формат. Он допустил, что ее могут объединить с большой пресс-конференцией Владимира Путина.

Последняя прямая линия прошла 30 июня 2021 года. По ее итогам президент поручил ввести ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, рекомендовал губернаторам раз в год встречаться с жителями, разработать дополнительные меры кредитной поддержки бизнеса.