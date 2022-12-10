Власть 10 декабря 2022, 23:55 «Пример правового государства». Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ислам является неотъемлемой частью России. При этом страну он назвал в своем Telegram-канале примером правового государства.

«Сегодня ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию — редким примером настоящего правового государства», — написал глава республики.

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Он подчеркнул, что права каждого мусульманина в стране строго оберегаются и защищаются. Это происходит на всех уровнях благодаря грамотной и дальновидной политике главы государства Владимира Путина. По словам Кадырова, активная гражданская позиция, патриотизм и моральные принципы позволили мусульманам получить почет и уважение у приверженцев других религий.

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Глава Чечни напомнил о праздновании 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Он поздравил с праздником президента Татарстана Рустама Минниханова и всех мусульман России, пожелав им здоровья и благополучия.