10 декабря 2022, 23:55
«Пример правового государства». Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ислам является неотъемлемой частью России. При этом страну он назвал в своем Telegram-канале примером правового государства.
«Сегодня ислам является неотъемлемой частью России. Здесь бок о бок с другими религиозными конфессиями мирно сосуществуют практически 15 миллионов мусульман. Безусловно, это явление можно назвать уникальным, а Россию — редким примером настоящего правового государства», — написал глава республики.
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Он подчеркнул, что права каждого мусульманина в стране строго оберегаются и защищаются. Это происходит на всех уровнях благодаря грамотной и дальновидной политике главы государства Владимира Путина. По словам Кадырова, активная гражданская позиция, патриотизм и моральные принципы позволили мусульманам получить почет и уважение у приверженцев других религий.
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Глава Чечни напомнил о праздновании 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. Он поздравил с праздником президента Татарстана Рустама Минниханова и всех мусульман России, пожелав им здоровья и благополучия.
Рамзан Кадыров
Россия
Религия
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