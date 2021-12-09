Путин обдумает вопрос оцифровки архивов с возможностью применения ИИ

Президент РФ Владимир Путин назвал важной работу по оцифровке архивов. Глава государства назвал ее реализацию вопросом бюджетного финансирования и обещал над ним подумать.

Путин затронул тему оцифровки архивных данных во время беседы с молодыми учеными. Речь в том числе шла о возможности применения технологий искусственного интеллекта, уточнил ТАСС.

Вопрос об инициации государством специальной программы поднял старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин. Глава государства заметил, что работа по переводу данных в цифровой формат уже так или иначе ведется.

«Это [оцифровка архивов] очень важно, давайте мы продумаем, это вопрос не технологической организации, как это делать, всем понятно. Это вопрос просто бюджетного финансирования», — сказал Путин, добавив, что пометил для себя тему.

В России, подчеркнул президент, один из самых богатейших архивов в мире.