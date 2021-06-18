Прилепин рассказал о желании восстановить СССР

Общественное объединение «Новая Евразия» создадут в Тюмени, чтобы евразийские страны помогли восстановить Советский Союз. Об этом рассказал сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» (СРЗП) Захар Прилепин, сообщило Ura.ru.

«„Новая Евразия“ — внепартийная организация. Однако „Справедливая Россия — За Правду“ была первой, кто подал руку дружбы евразийцам. Мы считаем, что в России и на сопредельных территориях необходима идея, которая всех нас объединит. Евразийство — идеальный образец», — заявил Прилепин.

Цель «Новой Евразии» — восстановление СССР, отметили в пресс-службе партии. В частности, необходимо организовать между странами зону свободной торговли.

К учредительной конференции проекта также присоединится председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.