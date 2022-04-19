Запад несет долю ответственности за обострение палестино-израильского конфликта, уклоняясь от участия в его урегулировании, заявили в МИД РФ.

«Значительную долю ответственности за нынешнюю ситуацию несут Соединенные Штаты и Европейский союз, которые под предлогом событий на Украине уклоняются от участия в деятельности „квартета“ международных посредников — утвержденного решениями СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильского диалога в составе России, США, ООН и ЕС», — говорится в заявлении министерства.

Российская дипломатия прилагает усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Ситуация накалилась во время священных для мусульман, христиан и иудеев религиозных дней. Россия призывает проявить сдержанность и отказаться от актов агрессии против мирного населения, особенно в святых местах Иерусалима, имеющих статус-кво.