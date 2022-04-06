Приказ российской армии покинуть Киевскую область отдал лично Путин

Президент России Владимир Путин лично дал приказ российской армии уйти из Киевской области для создания благоприятных условий для российско-украинских переговоров. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в интервью французскому телеканалу LCI.

«Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — процитировал Пескова «Царьград».

Представитель Кремля назвал инициативу «жестом доброй воли».

Российская сторона объявила о намерении существенно сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в конце марта по итогам очных переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле. Вскоре войска РФ вывели из Киевской области.

В Кремле отмечалось, что спецоперация на Украине идет по заранее установленным планам и в соответствии с определенными задачами. Песков отметил, что это «серьезная операция с серьезными целями» и никто изначально не думал, что она займет пару дней.