«Приходилось подрабатывать»: Путин рассказал о работе таксистом

Президенту России Владимиру Путину в 1990-е годы приходилось подрабатывать таксистом. Об этом он рассказал в фильме «Новейшая история».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить. но, к сожалению, и это тоже было», — сказал глава государства.

Фрагмент из фильма показал телеканал «Россия 24». Полная версия ленты выйдет 12 декабря на телеканале «Россия 1».

В 2018 году Путин говорил, что в 90-е был готов пойти работать таксистом. Тогда интервью у президента брал политический обозреватель ВГТРК, пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов. Лидер страны отмечал, что задумался об изводе после проигрыша на выборах губернатора мэра Анатолия Собчака.

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал», — рассказывал Путин.

Он признавался, что никогда не хотел уехать из Петербурга, но был благодарен возможности работать и жить в Москве.