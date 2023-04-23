Власть 23 апреля 2023, 19:03 Пригожин приказал больше не брать бойцов ВСУ в плен, а сразу уничтожать их на поле боя Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин приказал вагнеровцам уничтожать на поле боя всех бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нарушают законы гуманизма, уничтожая российских солдат, попавших к ним в плен. Такое заявление сделал глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале своей пресс-службы.

Издание «Глас народа» попросило прокомментировать Пригожина попавший в сеть аудиоперехват разговора военных ВСУ о расстреле раненого вагнеровца. Эта аудиозапись, по словам бизнесмена, имеет очень серьезное гуманитарное значение, так как показывает, что украинцы нарушают все законы и правила в отношении военнопленных.

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Пригожин подчеркнул, что с российский стороны никогда подобных случаев не было. О пленных заботятся, их лечат, а затем отпускают или обменивают. Но теперь все изменится, подчеркнул основатель ЧВК.

«Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя. <…> Ни одного пленного больше не брать!» — заявил Пригожин.

Ранее глава «Вагнера» в честь Пасхи поручил передать украинской стороне большую группу военнопленных.