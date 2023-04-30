Власть 30 апреля 2023, 18:04 Пригожин ответил на вопрос о выступлении в Госдуме Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о готовности выступить в Госдуме по теме СВО РИА «Новости»

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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о своей готовности выступить в Государственной думе и обсудить ход специальной операции на Украине. Заявление бизнесмена привела его пресс-служба в Telegram-канале.

«Я готов выступать в Государственной думе, в подземном переходе, в раю и аду. Где скажете. Для того, чтобы поменять ситуацию к лучшему», — сказал он.

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Пригожин отметил, что для такого диалога Госдума является наилучшим местом.

В субботу журналист Семен Пегов опубликовал интервью с Пригожиным, в котором он озвучил свою точку зрения на ход боевых действий. По его словам, бойцы «Вагнера» продолжат сражаться в городе Артемовске до последнего боеприпаса, но в настоящий момент их осталось не так много.

Также Пригожин выразил мнение, что украинские военные начнут контрнаступление в зоне специальной операции до 15 мая, когда уже закончатся дожди и дороги высохнут для проезда западной тяжелой техники.

Ранее основатель «Вагнера» заявил, что не примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, сославшись на занятость в зоне СВО.