Приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду оставили в силе | 360°

Власть 18 октября 2022, 13:38 Приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду оставили в силе Приговор политику Навальному за мошенничество и неуважение к суду признали законным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Приговор Лефортовского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменений» — гласит вердикт.

Реклама

Навальный присутствовал на слушании по видеосвязи — стоя, так как, по его словам, «в штрафном изоляторе приходится сидеть по 16 часов в день».

Реклама

Адвокат подсудимого Ольга Михайлова заявила, что вина Навального не доказана, так как в тексте и правовой логике приговора присутствуют недочеты и формальные ошибки. Прокурор же объявила, что оснований для отмены или изменения приговора нет, а виновность Навального подтвердилась совокупностью доказательств.

Весной Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Его обвинили в особо крупном мошенничестве со сбором пожертвований, оскорблении судьи Веры Акимовой, рассматривавшей в его отношении дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а также в оскорблении прокурора Екатерины Фроловой и внука фронтовика Игоря Колесникова.