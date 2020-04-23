По словам специалиста, артистическое прошлое президента Украины и его падающая популярность воспринимаются весьма болезненно.

«Поэтому они, видимо, не нашли ничего лучшего, как по старой актерской привычке пригласить на сцену еще одного клоуна — господина Саакашвили», — заметил собеседник информагентства.

Он выразил уверенность, что внутри украинского общества Саакашвили не обладает авторитетом. Политолог назвал грузинского политика комичным персонажем, который не умеет работать, но умеет подать себя.

«И отдельно надо отметить, он персона нон грата на любых уровнях российской власти. И, соответственно, никаких контактов невозможно», — напомнил эксперт.