Важное 09 ноября 2022, 13:00 Придет время — и Путин приедет в Донбасс — Песков Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что президент России Путин в будущем посетит Донбасс РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в будущем посетит Донбасс. Однако на ближайшее время таких планов нет. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Пока каких-то конкретных планов нет. Но я не сомневаюсь, что придет время — и Путин приедет в Донбасс», — сказал он на мероприятии российского общества «Знание».

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Дмитрий Песков назвал такой визит естественным, ведь теперь Донецкая и Луганская народные республики являются регионами России.

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Сам пресс-секретарь президента ночью 9 ноября вернулся из Луганска. Он обучал местных пресс-секретарей и журналистов.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что лекторы общества «Знание» сотрудничают с Минобороны России. Они бывают почти во всех центрах боевого слаживания.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдумов в сентябре, сообщило РИА ФАН. Ранее в Донбасс съездили бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и певец Григорий Лепс.