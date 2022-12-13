Власть 13 декабря 2022, 23:13 Замгенсека ООН нарушил порядок пересечения границы РФ — Сальдо Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы РФ, посетив Херсон РИА «Новости»

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Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы РФ, когда 13 декабря посетил Херсон. Так прокомментировал его визит врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», — написал он.

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Так Сальдо намекнул, что Гриффитс не признает вхождения Херсонской области в состав России, игнорируя один из базовых принципов международного права — права нации на самоопределение.

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Сальдо также добавил, что настоящая цель этого визита — отнюдь не помощь оставшимся в городе херсонцам. По его мнению, Гриффитс хотел демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества».

Ранее стало известно, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Херсон для оценки проблем, которые ждут город в связи с понижением температуры на фоне разрушенной городской инфраструктуры.