13 декабря 2022, 23:13
Замгенсека ООН нарушил порядок пересечения границы РФ — Сальдо
Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы РФ, посетив Херсон
Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения государственной границы РФ, когда 13 декабря посетил Херсон. Так прокомментировал его визит врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично», — написал он.
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Так Сальдо намекнул, что Гриффитс не признает вхождения Херсонской области в состав России, игнорируя один из базовых принципов международного права — права нации на самоопределение.
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Сальдо также добавил, что настоящая цель этого визита — отнюдь не помощь оставшимся в городе херсонцам. По его мнению, Гриффитс хотел демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества».
Ранее стало известно, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибыл в Херсон для оценки проблем, которые ждут город в связи с понижением температуры на фоне разрушенной городской инфраструктуры.
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