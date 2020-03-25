Приборы для перекрытия газа могут установить в домах за счет средств от капремонта
Борис Гладких, член Комитета Госдумы по энергетике, Павел Качкаев, зампред Комитета по жилищной политике и ЖКХ, и Илья Осипов, член этого комитета, разработали законопроект. Они предлагают устанавливать в домах приборы, перекрывающие газ, за счет денег от капитального ремонта. Об этом написала «Парламентская газета».
Гладких рассказал, что в домах недостаточно оборудования для безопасности жителей, у которых стоят газовые плиты.
«Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма. И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы», — заявил он.
Депутаты предлагают расширить список работ, которые могут проводить за счет фонда капитального ремонта, и предусмотреть при ремонте систем газоснабжения установку или замену приборов контроля загазованности помещений. Речь идет об устройствах, способных перекрыть газ.