Приборы для перекрытия газа могут установить в домах за счет средств от капремонта

Гладких рассказал, что в домах недостаточно оборудования для безопасности жителей, у которых стоят газовые плиты.

«Человек уснул, кастрюля на плите выкипела, залила газ, а плита продолжила работать. Конечно, сегодня есть плиты, которые перекрывают газ автоматически, но в наших условиях это скорее новшество, чем норма. И есть масса случаев, когда от головотяпства или намеренных действий происходят утечки газа или взрывы», — заявил он.

Депутаты предлагают расширить список работ, которые могут проводить за счет фонда капитального ремонта, и предусмотреть при ремонте систем газоснабжения установку или замену приборов контроля загазованности помещений. Речь идет об устройствах, способных перекрыть газ.