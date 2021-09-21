Мишустин распорядился выплатить по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, чтобы организовать выплаты семьям погибших и пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете. Такое сообщение появилось на официальном сайте правительства.

Как говорится в документе, членам семей, детям и родителям погибших передадут по миллиону рублей. Тем, кто получил тяжелые и средние ранения, выплатят по 400 тысяч рублей. Все, у кого легкие травмы, получат по 200 тысяч рублей.

Кроме того, кабмин рекомендовал правительству Пермского края дополнительно поддержать близких жертв трагедии. Мишустин попросил принять все возможные меры, чтобы при получении положенных выплат не происходило никаких задержек.

О том, что в ПГНИУ произошло вооруженное нападение, стало известно утром в понедельник, 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний молодой человек. Причем, оружие он приобрел официально. После стрельбы погибли шесть человек, пострадали больше 20. Четырех раненых пришлось подключить к ИВЛ.

Психолог рассказал, что обнаружить человека, который собирается мстить, не сможет ни один осмотр профессионалами. Все дело в том, что жажда мести — не психическое расстройство. Поэтому специалист уверен, что самое действенное средство — повышение возраста для приобретения оружия хотя бы до 21 года, потому что самую большую опасность представляют совсем юные покупатели.