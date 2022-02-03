«При любой возможности катаюсь на горных лыжах»: Путин назвал любимые виды спорта

Президент России Владимир Путин рассказал, что при любой возможности старается вставать на горные лыжи. Среди любимых видов спорта лидер страны назвал биатлон и фигурное катание.

«При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны», — привела слова Путина «Российская газета».

Президент добавил, что с удовольствием участвует в мероприятиях Ночной хоккейной лиги. Глава государства выходит на лед, когда ему это позволяет сделать рабочий график. Также Путин интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования ему удается смотреть только по телевизору.

Лидер страны подчеркнул, что важен не вид спорта, а регулярные тренировки. Человек должен заниматься любимым делом и целеустремленно идти к своей цели.

Российский президент рассказал о своих предпочтениях в спорте генеральному директору и главному редактору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну. Интервью главред решил взять в преддверии официального визита Путина в Китай.