Названы три причины роста цен на бензин при дешевеющей нефти

Цены на бензин в России растут даже при условии дешевеющей нефти. В Минэнерго назвали три причины, по которым складывается подобная ситуация. Всему виной изменение курса рубля, демпфер и рыночный фактор.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин напомнил в интервью сайту kp.ru, что бензин в нашей стране продается в рублях. Обычно при росте цен на нефть рубль укрепляется, и наоборот. В середине марта нефть подорожала, но позиций у национальной валюты не прибавилось.

С 2018 года в стране работает демпферный механизм, который удерживает цену на бензин в рамках инфляции. Рынок благодаря этому получает предсказуемость.

«Несмотря на скачки нефтяных цен, бензин на заправках с начала года подорожал чуть более чем на 2%. То есть темпы подорожания бензина практически не отличаются от инфляции», — заметил Сорокин.

Он добавил, что бизнес всегда с неохотой снижал розничные цены на топливо — для коммерческого сектора эта ситуация характерна.

«Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел», — пояснил замминистра.