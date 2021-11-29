Президенты РФ и Вьетнама проведут переговоры в Москве

Президент России проведет встречу с вьетнамским лидером во вторник, 30 ноября, в Москве. Владимир Путин и Нгуен Суан Фук обсудят важные стратегические вопросы. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в различных областях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Одной из тем двусторонних переговоров стало продление контракта по поставкам газа. Российский лидер выразил надежду, что до конца года будет найдено решение, которое устроит обе стороны.