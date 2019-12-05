Президенту США предъявят обвинения с целью импичмента

Пелоси заметила, что президент США не оставил другого выбора, так как он превысил свои полномочия и поставил под угрозу честный характер американских выборов. Она добавила, что если демократы и дальше будут позволять Трампу быть выше закона и нарушать конституцию, то это нанесет вред государственному устройству страны.

«На кону наша демократия», — констатировала Пелоси.