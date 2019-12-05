Президенту США предъявят обвинения с целью импичмента
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси рассказала, что по ее поручению комитет конгресса по судебным делам подготовит документы для импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой иностранные СМИ.
Пелоси заметила, что президент США не оставил другого выбора, так как он превысил свои полномочия и поставил под угрозу честный характер американских выборов. Она добавила, что если демократы и дальше будут позволять Трампу быть выше закона и нарушать конституцию, то это нанесет вред государственному устройству страны.
«На кону наша демократия», — констатировала Пелоси.