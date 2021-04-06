Путин обсудил «Спутник V» с президентом Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару провел «очень продуктивный разговор» с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили по телефону приобретение российской вакцины «Спутник V», сообщил Болсонару в Facebook.

«Очень продуктивный разговор. Дай Бог, мы скоро решим этот вопрос с вакциной „Спутник V“», — сказал президент.

Болсонару отметил, что препарат еще должны одобрить в Национальном агентстве санитарного надзора (Anvisa).

«Если вакцина „Спутник V“ будет одобрена, мы будем производить ее здесь, в Бразилии», — добавил глава государства.

В пресс-службе Болсонару сообщили, что президенты обсуждали и вопросы торговли. Глава Бразилии говорил о том, что нужно увеличить число бразильских предприятий, которым разрешен экспорт мясной продукции в РФ.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Болсонару выразили заинтересованность «в последовательном наращивании торгово-экономических связей». Также обсуждалась регистрация в Бразилии «Спутника V», организация поставок препарата и его производство на территории страны.

Агентство Anvisa уже дважды откладывало регистрацию российской вакцины, ссылаясь на недостаток информации от разработчика.

Сегодня Болсонару рассказал CNN Brasil, что представители бразильского правительства вскоре должны посетить завод по производству «Спутника V» в России.