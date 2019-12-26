Президент Узбекистана приедет в Москву на День Победы

Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов прокомментировал реакцию узбекского лидера на приглашение от Владимира Путина.

«Есть приглашение Владимира Владимировича Путина, там все собираются, я думаю, он тоже поедет 9 мая. Приглашение есть, конечно, он принял это приглашение», — заявил Нематов и добавил, что Миризиеев «девятого мая будет».

По словам Нематова, в Узбекистане также будет широко отмечаться этот праздник, в том числе и с участием президента страны, написала газета «Известия».

«Благодаря нашему президенту полностью изменилось отношение Узбекистана к итогам ВОВ. Если раньше памятники переносили куда не надо… Сейчас очень большая подготовительная работа идет к празднованию 75-летия ВОВ. Три года уже мы празднуем 9 Мая в очень большом масштабе. Мы строим парк Победы огромный, здесь, в центре (Ташкента)», — сказал Нематов.

28 июня Владимир Путин пригласил на празднование Дня Победы президента США Дональда Трампа. Американский лидер отреагировал на это позитивно. Тогда же Путин пригласил на юбилей Победы и президента Франции Эммануэля Макрона.

4 октября приглашение получил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В августе стало известно, что принять участие в торжестве по случаю Дня Победы в Москве приглашены лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Украины Владимир Зеленский, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также были приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Франции Флоранс Парли.