    26 декабря 2019, 11:06

    Президент Узбекистана приедет в Москву на День Победы

    Александр Кушак

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая 2020 года, сообщило РИА «Новости».

    Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов прокомментировал реакцию узбекского лидера на приглашение от Владимира Путина.

    «Есть приглашение Владимира Владимировича Путина, там все собираются, я думаю, он тоже поедет 9 мая. Приглашение есть, конечно, он принял это приглашение», — заявил Нематов и добавил, что Миризиеев «девятого мая будет».

    По словам Нематова, в Узбекистане также будет широко отмечаться этот праздник, в том числе и с участием президента страны, написала газета «Известия».

    «Благодаря нашему президенту полностью изменилось отношение Узбекистана к итогам ВОВ. Если раньше памятники переносили куда не надо… Сейчас очень большая подготовительная работа идет к празднованию 75-летия ВОВ. Три года уже мы празднуем 9 Мая в очень большом масштабе. Мы строим парк Победы огромный, здесь, в центре (Ташкента)», — сказал Нематов.

    28 июня Владимир Путин пригласил на празднование Дня Победы президента США Дональда Трампа. Американский лидер отреагировал на это позитивно. Тогда же Путин пригласил на юбилей Победы и президента Франции Эммануэля Макрона.

    4 октября приглашение получил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В августе стало известно, что принять участие в торжестве по случаю Дня Победы в Москве приглашены лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Украины Владимир Зеленский, президент Белоруссии Александр Лукашенко, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также были приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Франции Флоранс Парли.